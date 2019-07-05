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Мурманская область. Арктика05.07.19 09:45

В Мурманской области рост объёма капвложений обеспечен увеличением инвестиционной активности в добыче полезных ископаемых

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-март 2019 года составил 17,8 млрд рублей (108,7% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств - 387,7 млн рублей.

Рост объёма капвложений обеспечен увеличением инвестиционной активности в добыче полезных ископаемых, производстве прочих транспортных средств и оборудования, а также в сфере транспортной деятельности.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2019 года являлись собственные средства организаций (66,1%), доля привлеченных средств составила 33,9%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 6,6% общего объёма инвестиций в основной капитал.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-май 2019 года сложился в сумме 20,5 млрд рублей, или 160,3% к январю-маю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 100,1%). Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

 

 

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