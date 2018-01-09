В Мурманской области рост производства молока составил 12,7%

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2017 года составил 1818,5 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 105,1% (в среднем по России – 102,5%).

Рост по сравнению с январем-ноябрем 2016 года обусловлен увеличением: производства свиней на 12,6% и птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,8 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); производства молока на 12,7% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 16%).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 324,46 млн рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2016 года. При этом из федерального бюджета направлено 43,48 млн рублей, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, из областного – 280,98 млн рублей с ростом в 1,5 раза.