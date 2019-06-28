В Мурманской области с 1 июля стартует «Экскурсионный марафон»

В Мурманском областном краеведческом музее прошла пресс-конференция, посвященная запуску культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон». Проект представила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

«Экскурсионный марафон» стартует 1 июля и включает 6 пешеходных и 2 автобусных маршрута по Мурманску и области, которые познакомят жителей и гостей региона с главными достопримечательностями Кольского края, помогут узнать его многовековую историю. Экскурсанты посетят археологические памятники первобытной эпохи и первые саамские и поморские поселения, узнают историю основания Романова-на-Мурмане и периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг., о современной жизни региона.

Проект «Экскурсионный марафон» запущен в рамках плана дополнительных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год.

Среди маршрутов, которые предлагает Мурманский областной краеведческий музей, – экскурсии к лабиринту Приозерный, по памятным местам военной истории области, в центр саамской культуры Ловозеро. Также специалисты музея будут проводить тематические пешеходные экскурсии по Мурманску: «Рождение столицы Заполярья», «Мурманск – город-герой», «Город на берегу Кольского залива» и экологическую экскурсию по скверам центральной части столицы региона.

Посетить экскурсии можно только при предварительной записи по телефону: (8152) 99-44-58.

Информация о датах проведения и стоимости экскурсий будет размещена на сайтах Мурманского областного краеведческого музея и комитета по культуре и искусству Мурманской области.