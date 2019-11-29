В Мурманской области с 1 по 10 декабря будет проходить акция «Инвалид»

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Мурманской области и при поддержке УГИБДД УМВД России по Мурманской области с 1 по 10 декабря будет проходить акция «Инвалид». Её цель – предупреждение и пресечение нарушений правил остановки и стоянки в местах, отведённых для парковки транспортных средств инвалидов.

3 декабря, в Международный день инвалидов, состоится рейд по следующим адресам:

12.00 – просп. Кольский, 131а (бывший к/т «Атлантика»);

12.30 – ул. Карла Маркса, 52 (Мурманская городская поликлиника № 1);

13.00 – ул. Карла Маркса, 4 (Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области);

13.30 – ул. Аскольдовцев, 28 (супермаркет «Сити Гурмэ»).

В мероприятии принимают участие представители Министерства труда и социального развития Мурманской области, Регионального отделения Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда», Мурманской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и МОО «Всероссийское общество автомобилистов».