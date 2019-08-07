В Мурманской области с 17 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичь

В связи с открытием осеннего сезона охоты с 17 августа на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичь Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области информирует, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 7 августа в пунктах выдачи разрешений согласно графику.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить следующие документы: заявление; охотничий билет; документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (650 рублей) за выдачу разрешения и документы, подтверждающие уплату налогового сбора на облагаемые налогом виды охотничьих ресурсов (тетерев 20 рублей, глухарь 100 рублей за одну особь).