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Мурманская область. Арктика22.06.18 11:24

В Мурманской области с 2011 года, наблюдается общий рост заболеваемости детского и взрослого населения региона

Состоялось очередное заседание комитета Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона за прошедший год.

В ходе доклада отмечалось, что бюджет исполнен в полном объёме.

- Часть тарифа была направлена лечебными учреждениями на выполнения указов Президента РФ, - отметила Надежда Максимова.

Парламентарии решили поддержать этот законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также обсуждался проект закона о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на текущий год.

Отмечалось, что корректировки не коснулись доходов фонда, несколько увеличились расходы.

Депутаты утвердили параметры бюджета и рекомендовали Думе принять проект закона в первом чтении.

Члены комитета обсудили и рекомендовали Думе поддержать обращение регионального парламента к председателю правительства РФ Д.А. Медведеву об установлении повышающих коэффициентов к средним нормативам объема специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- Мурманская область расположена на территории с неблагоприятными климатическими условиями, которые оказывают влияние на здоровье людей, -подчеркнула Надежда Максимова. - С 2011 года, наблюдается общий рост заболеваемости детского и взрослого населения региона, который превышает средние показатели по России за последние девять лет. Таким образом, возникает потребность в повышенных объёмах специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, и их финансовом обеспечении. За последние два года данный норматив превышен на 11,0 процентов.

Комментарии

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Последние комментарии

Volk
22.06.18 12:21
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Комментарий к новости:В Мурманской области с 2011 года, наблюдается общий рост заболеваемости детского и взрослого населения региона
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