В Мурманской области с 2013 года создано 2810 мест в детских садах

За время реализации проекта «Детские сады – детям» построено, реконструировано и оборудовано более 5 тысячи детских садов по всей стране, более одного миллиона детей получили доступ к дошкольному образованию в соответствии с «майскими указами» Президента РФ. Об этом заявила координатор партпроекта «Детские сады – детям», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в регионе во исполнение указа президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599 с 2013 года реализуется проект по модернизации региональной системы дошкольного образования. На 1 января 2013 года очередность на предоставление места в детских садах наблюдалась на территории 8 муниципальных образований и составляла 1789 детей, из них: в возрасте от 0 до 3 лет - 1636, в возрасте от 3 до 7 лет - 153. В результате реализации проекта в 2013-2016 году в Мурманской области создано 2810 мест, в том числе: в 2013 году – 1220 мест; в 2014 – 972 мест; в 2015 – 258 мест; в 2016 – 360 мест.

За это время были построены детские сады в Печенге, Мурмашах, Кандалакше, Североморске (2 детских сада), Гаджиево. Реконструированы здания детских садов в Мурманске, Полярном, Кандалакше, Апатитах, Заполярном, Алакуртти (часть здания). Капитально отремонтированы помещения «Дома детского творчества» в Гаджиево, детского сада в посёлке Высокий, части здания Урагубской школы. Открыты группы кратковременного пребывания детей в Килпъяврской СОШ, МБДОУ № 7 г .Апатиты, МДОУ № 13 г .Полярный, МБДОУ № 2 п.Видяево. Были открыты дополнительные группы в функционирующих детских садах, а также на базе прогимназии № 63 г .Мурманска.

В 2013-2015 годах на реализацию мероприятий в рамах проекта были направлены средства из федерального и консолидированного бюджетов в размере свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей, в том числе: 793,9 млн рублей из федерального бюджета, 88,4 млн рублей из областного бюджета; 345,7 млн рублей из местных бюджетов.

В итоге уже в начале 2014 года в Мурманской области была ликвидирована очередность в детские сады среди детей в возрасте от трёх до семи лет.