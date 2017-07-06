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Мурманская область. Арктика06.07.17 08:26

В Мурманской области с 2013 года создано 2810 мест в детских садах

За время реализации проекта «Детские сады – детям» построено, реконструировано и оборудовано более 5 тысячи детских садов по всей стране, более одного миллиона детей получили доступ к дошкольному образованию в соответствии с «майскими указами» Президента РФ. Об этом заявила координатор партпроекта «Детские сады – детям», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в регионе во исполнение указа президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599 с 2013 года реализуется  проект по модернизации региональной системы дошкольного образования. На 1 января 2013 года очередность на предоставление места в детских садах наблюдалась на территории 8 муниципальных образований и составляла 1789 детей, из них: в возрасте от 0 до 3 лет - 1636, в возрасте от 3 до 7 лет - 153. В результате реализации проекта в 2013-2016 году в Мурманской области создано 2810 мест, в том числе: в 2013 году – 1220 мест; в 2014 – 972 мест; в 2015  – 258 мест; в 2016 – 360 мест.

За это время были построены детские сады в Печенге,  Мурмашах, Кандалакше, Североморске (2 детских сада), Гаджиево. Реконструированы здания детских садов в Мурманске, Полярном, Кандалакше, Апатитах, Заполярном,  Алакуртти (часть здания). Капитально отремонтированы помещения «Дома детского творчества» в  Гаджиево, детского сада в посёлке Высокий, части здания Урагубской школы.  Открыты группы кратковременного пребывания детей в Килпъяврской СОШ, МБДОУ № 7 г.Апатиты, МДОУ № 13 г.Полярный, МБДОУ № 2 п.Видяево. Были открыты дополнительные группы  в функционирующих детских садах, а также на базе прогимназии № 63 г.Мурманска.

В 2013-2015 годах на реализацию мероприятий в рамах проекта были направлены средства из федерального и консолидированного бюджетов в размере свыше  1 миллиарда 200 миллионов рублей, в том числе: 793,9 млн рублей из федерального бюджета, 88,4 млн рублей из областного бюджета; 345,7 млн рублей из местных бюджетов.

В итоге уже в начале 2014 года в Мурманской области была ликвидирована очередность в детские сады среди детей в возрасте от трёх до семи лет.

Как сообщили в Министерстве образования и науки региона, Мурманская область продолжает проведение мероприятий по сохранению уровня доступности дошкольного образования: ведётся строительство детского сада в п.Спутник Печенгского района на 140 мест и  детского сада на 220 мест в н.п.Североморск-3. Срок завершения работ – 2017 год. Кроме того, в 2017 году завершается передача в муниципальную собственность двух дошкольных образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации (ФКДОУ № 2099 п. Луостари Печенгского района, № 2078 г. Мончегорск-12). Здания не соответствуют требованиям санитарных норм и нормам противопожарной безопасности. Для приведения детских садов в соответствие с требованиями действующего законодательства и их открытия в консолидированном бюджете Мурманской области в 2017 году будут предусмотрены денежные средства в объеме 20,6 млн рублей.

 

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