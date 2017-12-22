ИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президентаПенсионный фонд гарантирует, что задержек с выдачей пенсий не будет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.12.17 16:34

В Мурманской области с 2018 года будет внедряться сервисная модель поддержки малого и среднего предпринимательства

В рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области был представлен приоритетный проект «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области». Наличие разработанного проекта стало одним из критериев оценки конкурсных заявок регионов на получение субсидии из федерального бюджета в 2018 году в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации.

Проект разработан на 3-летний период, сроки его реализации декабрь 2017 года – декабрь 2020 года. Основная цель проекта – внедрение сервисного подхода к предоставлению услуг для бизнеса, что позволит обеспечить доступность финансовых ресурсов и иных услуг для предпринимателей.

Проектное планирование на 3-летний период позволит увидеть четкую картину развития малого и среднего предпринимательства в регионе, обеспечить развитие регуляторных мер по созданию благоприятной бизнес-среды, сети инфраструктуры и доступного финансирования в увязке с социально-экономическими задачами, стоящими перед регионом.

Бюджет проекта на 2018-2020 составляет 1 млрд 387 млн 913 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 86 млн 167,1 тысячи рублей; средства областного бюджета – 180 млн 736,3 тысячи рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 2 млн 39,5 тысячи рублей и внебюджетные источники в объеме 1 млрд 118 млн 970,1 тысячи рублей.

По итогам презентации и обсуждения члены совета одобрили представленный проект. Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с соисполнителями необходимо обеспечить реализацию приоритетного проекта в установленные сроки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Корпоративная защита есть интегрированный элемент системы национальной безопасности», - Владислав Гасумянов
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 475 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:50«Творческая кухня промышленного Никеля». Специальный репортаж (6+)00:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и поваренная соль – лидеры по росту цена на прошедшей неделе-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 24 копейки, евро - почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуСеребрянской ГЭС-2 - 45-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика