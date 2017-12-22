В Мурманской области с 2018 года будет внедряться сервисная модель поддержки малого и среднего предпринимательства

В рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области был представлен приоритетный проект «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области». Наличие разработанного проекта стало одним из критериев оценки конкурсных заявок регионов на получение субсидии из федерального бюджета в 2018 году в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации.

Проект разработан на 3-летний период, сроки его реализации декабрь 2017 года – декабрь 2020 года. Основная цель проекта – внедрение сервисного подхода к предоставлению услуг для бизнеса, что позволит обеспечить доступность финансовых ресурсов и иных услуг для предпринимателей.

Проектное планирование на 3-летний период позволит увидеть четкую картину развития малого и среднего предпринимательства в регионе, обеспечить развитие регуляторных мер по созданию благоприятной бизнес-среды, сети инфраструктуры и доступного финансирования в увязке с социально-экономическими задачами, стоящими перед регионом.

Бюджет проекта на 2018-2020 составляет 1 млрд 387 млн 913 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 86 млн 167,1 тысячи рублей; средства областного бюджета – 180 млн 736,3 тысячи рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 2 млн 39,5 тысячи рублей и внебюджетные источники в объеме 1 млрд 118 млн 970,1 тысячи рублей.

По итогам презентации и обсуждения члены совета одобрили представленный проект. Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с соисполнителями необходимо обеспечить реализацию приоритетного проекта в установленные сроки.