В Мурманской области самые популярные имена у юных северян Максим и Мария

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской области за III квартал 2019 года. В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 18 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований.

По данным, представленным региональным Министерством юстиции, в III квартале в Мурманской области зарегистрировано 1 736 записей о рождении и 1 522 – о заключении брака.

Самыми популярными именами при рождении среди мальчиков за отчётный период были – Максим (121), Артём (87), Дмитрий (83), Александр (80), Иван (75), Сергей (69), Андрей (69), Кирилл (60), Михаил (60) и Даниил (55), среди девочек – Мария (81), Дарья (79), Вероника (75), Анастасия (71), Виктория (69), Полина (69), София (61), Елизавета (60), Анна (56) и Алиса (44).

Наиболее редко встречались имена среди мальчиков – Архип, Дали, Дарислав, Леонтий, Мигель, Муслим, Петр, Прохор, Радомир и Светозар, среди девочек – Агнешка, Алевтина, Анна-Хелена, Аполлинария, Велена, Мирославна, Глория, Деметра, Златослава и Любава.

В основном возраст жениха и невесты попадает в диапазон от 25 до 34 лет – 746 мужчин и 651 женщина. В более старшем возрасте брак зарегистрировали 548 мужчин и 482 женщины. До 18 лет было пять невест. В остальных случаях брак регистрировали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.