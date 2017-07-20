В Мурманской области силами сотрудников подразделений экономической безопасности выявлен ущерб на 586 миллионов рублей

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности за минувшие полгода.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года на 58 процентов больше выявлено преступлений в сфере защиты бюджетных денежных средств, из которых 33 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 15 – коррупционной направленности, 3 относятся к категории значимых. Из выявленных преступлений в бюджетной сфере 1 связано с хищением денежных средств при реализации долгосрочной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 3 совершены при исполнении государственных заказов, одно связано с хищением денежных средств при исполнении муниципального контракта и 9 - с хищениями бюджетных денежных средств, выделяемых на социальную поддержку, в том числе малоимущих слоев населения.

За истекший период текущего года сотрудниками службы экономической безопасности выявлено 37 преступлений, совершены в сфере государственного оборонного заказа, при реализации долгосрочных целевых программ, в сфере налогообложения, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Окончено расследованием 84 уголовных дела о преступлениях экономической направленности. Материальный ущерб от всех выявленных экономических преступлений составил более 586 миллионов рублей, из них возмещено 306,6 миллиона. Было установлено 84 лица, совершивших преступления, из которых 49 привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.