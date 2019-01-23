Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в еженедельном режиме продолжает мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди населения региона. Согласно полученным результатам, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению Мурманской области на третьей календарной неделе (14 по 20 января) ниже эпидемического порога.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ заболеваемость населения в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

Вместе с тем, отмечен рост активности циркуляции вирусов гриппа, что характерно для этого периода. В настоящее время удельный вес вирусов гриппа в общей структуре респираторных вирусов, выделенных из материала от больных лиц, составляет 19,0%. Все выделенные от больных вирусы гриппа относятся к типу А и соответствуют штаммам, включённым в состав вакцины против гриппа для этого сезона.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), основанной на официальных данных Европейского регионального бюро, активность вирусов гриппа в северной части Европы, в частности, в Норвегии, Швеции, продолжает нарастать. У большинства госпитализированных заболевание связано с вирусом A(H1N1)09. Вирус аналогичен вакцинным штаммам. Устойчивости к противовирусным препаратам не выявлено.

В Мурманской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ расценивается как спокойная. За прошедшую неделю по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом учебно - воспитательный процесс в образовательных организациях области не приостанавливался.