В Мурманской области сложилась тревожная ситуация с происшествиями на водных объектах

По данным на 31 июля текущего года, в спасательном ведомстве зафиксировано 28 таких оперативных событий. Например, на этой неделе к спасателям поступил сигнал бедствия с озера Колозеро. Из-за сильного тумана два рыбака потеряли ориентир и запросили подмогу. Правда, чуть позже они вновь позвонили спасателям и сообщили, что смогли выбраться на берег самостоятельно и в помощи не нуждаются.

Благополучно завершилась поисково-спасательная операция и в районе озера Барак Кировского района. За помощью к спасателям обратились рыбаки, которые не дождались своего товарища. По их словам, после рыбалки на озере он не вернулся к назначенному времени на заранее оговоренное место сбора. Естественно, рыбаки забили тревогу. На место поиска была направлена дежурная смена Кировского поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Правда, искать потерявшегося долго не пришлось. Спасатели обнаружили его, как говорится, в полном здравии, но спящим в своем автомобиле.

Однако как отмечают в Центре ГИМС МЧС России по Мурманской области, основной причиной происшествий на воде в нашем регионе является нарушение правил и техники безопасности.

Государственные инспекторы инспекторского участка села Ловозеро Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области совместно с членами ВОСВОД, внештатными инспекторами ГИМС, представителями отдела полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский», администрации Ловозерского района, природоохранных органов и ББТУ ФАР провели рейды по выявлению организованных и неорганизованных мест отдыха у воды, в ходе которых отдыхающим раздавали тематические памятки. Одновременно на берегу озера Ловозеро инспекторы «водных дорог» напомнили туристам и работникам туристических баз в Медвежьем углу и Юлинской Салме о правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области и охраны жизни людей на воде.

Также в ходе рейдов осуществлялся контроль за установкой знаков безопасности. Напоминаем, по ряду причин заполярного климата в Мурманской области предусмотрены только места массового отдыха, где выставляются знаки безопасности «Купаться запрещено!».