В Мурманской области снегопады прекращаются, а морозы начинаются

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -17-22°, в отдельных районах -25-33°.

Завтра, 29 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -23-28°, при прояснениях -33-38°, днём -18-23°, при прояснениях -28-33°. Гололедица.

Предупреждение

Вечером 28 января и в течение суток 29 января по Мурманской области ожидается сильный мороз - температура воздуха -35-38°.