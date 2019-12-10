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Мурманская область. Арктика10.12.19 14:23

В Мурманской области снижается поголовье крупного рогатого скота

Региональное Министерство экономического развития  опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2019 года составил 1655,6 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 94,9%.

Низкие результаты по сравнению с январем-октябрем 2018 года обусловлены сокращением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,9%, что связано со снижением поголовья крупного рогатого скота на 7,4%, молока на 6,1% из-за снижения продуктивности молочного стада, выпуск куриных яиц уменьшился в 2,9 раза по причине забоя поголовья кур несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-октябрь 2019 года из федерального и областного бюджетов составила 241,96 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%. При этом из федерального бюджета направлено 42,1 млн рублей (на 11,4% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), из областного – 199,8 млн рублей (89% от уровня десяти месяцев 2018 года).

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