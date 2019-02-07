В Мурманской области снижается производство мясных полуфабрикатов, колбасных и хлебобулочных изделий

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 101%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 18% - до 74,6 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 16,6%.

В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,4 раза), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 0,7%), рыбных консервов (на 12,1 %), свинины, кроме субпродуктов (на 10,8%), субпродуктов убойных животных (в 1,2 раза), пива (на 7,9%).

В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 4,5%), филе рыбного мороженого (на 15,1%), мясных полуфабрикатов (на 41,6%), колбасных изделий (на 17,8%), хлебобулочных изделий (на 10,2%), молока (кроме сырого) (на 10,4%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 1,2%, сыров и творога (на 9,6%).