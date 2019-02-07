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Мороз и солнце - день чудесный – погода в Мурманской области

Завтра, 8 февраля, в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -25-30°, днём -9-14°, при прояснениях до -20°. Гололедица.

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Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 февраля.

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В Мурманской области снижается производство мясных полуфабрикатов, колбасных и хлебобулочных изделий

Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 101%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 18% - до 74,6 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 16,6%.

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Прокуратура Мурманской области в текущем году намерена продолжать борьбу с нарушениями закона в целях защиты прав граждан, интересов общества и государства

Сегодня под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Мурманской области, посвящённое подведению итогов работы за 2018 год и постановке задач по укреплению законности и правопорядка на 2019 год.

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Акция «Парковка с уважением» набирает популярность у мурманчан

— Акция длится уже несколько месяцев и направлена на то, чтобы автолюбители Мурманска более уважительно относились друг к другу, — рассказал главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. — В зимнее время года проблема парковки машин особенно актуальна, ведь зачастую оставленное на проезжей части авто мешает работе снегоуборочной техники.

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Мурманчане будут ожидать общественный транспорт в «аквариумах»

Муниципальным учреждением «Управление дорожного хозяйства» уже закуплено 23 павильона нового образца. В планах УДХ приобрести ещё 20 таких удобных и комфортных остановок.

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Агропромышленный комплекс Мурманской области наращивает производство скота и птицы на убой, молока и куриных яиц

Рост по сравнению с январем-ноябрем 2017 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 9%; производства молока на 9,3% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 2,8 раза за счёт забоя в аналогичном периоде предыдущего года кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

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Капуста дорожает, а цены на куриные яйца снизились на 1%

В Мурманской области с 29 января по 4 февраля текущего года отмечено увеличение цен на белокочанную капусту (на 1,7%), картофель (на 1,5), яблоки (на 1,4), сахарный песок (на 1,3), репчатый лук (на 0,9%).

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Курс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 8 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,0199 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 35,13 копейки.

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Мурманчан и гостей города приглашают на снежный бой

– В этом году турнир является международным, мы ожидаем более 20 команд-участников. Состязания пройдут в рамках двух лиг: бороться за победу будут и чемпионы прошлых лет, и те, кто только начинает свой путь в Юкигассен, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – Кроме того, на специально организованном поле попробовать свои силы смогут все желающие. Гостей турнира ждет настоящий семейный праздник.