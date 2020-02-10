В Мурманской области снижается рождаемость и сохраняется миграционная убыль населения

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2019 года в Мурманской области сохранялась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения. По предварительным данным за одиннадцать месяцев прошлого года в нашем регионе родились 6158 детей, что на 9,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года (6775 человек). Коэффициент рождаемости составил 9,0 родившихся на 1000 населения против 9,8 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона направлены на сдерживание негативной динамики показателей смертности. Число умерших за отчётный период снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,1% (7786 человек против 7797 человек в соответствующем периоде 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 11,4 умерших на 1000 населения против 11,3 в 2018 году.

Естественная убыль населения составила 1628 человек (в соответствующем периоде 2018 года – 1022 человека).

В регионе сохранялась миграционная убыль населения, которая в январе-ноябре 2019 года составила 4331 человек, что на 9,1% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (3970 человек). Общая численность прибывших и выбывших граждан сократилась на 8,4%.