В Мурманской области снижается задолженность по заработной плате

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Мурманской области составила 27,5 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 декабря 2018 года на 24,9 млн рублей (на 47,5%). Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций, сообщает Мурманскстат.

На четыре организации, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 95,4% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 694 человека, из них в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в обрабатывающих производствах – 69 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2019 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 39562 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 января 2019 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и в городе Мурманске.