В Мурманской области снизился объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-апрель 2018 года сложился в сумме 9,4 млрд рублей, или 88,7% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 97,5%).

Снижение значения показателя в большей степени обусловлено сокращением объёма работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры в городе Апатиты, а также в связи со снижением объёма заказов на определенные виды ремонтно-строительных работ предприятий Ковдорского и Печенгского районов, а также Мончегорска.

За январь-апрель 2018 года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 14759 кв. метров общей площади жилья (108,5% к уровню аналогичного периода 2017 года, в среднем по России – 116,7%). Всего введён 101 индивидуальный жилой дом в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.