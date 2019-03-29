В Мурманской области снова открывает двери «Нескучный лекторий»

У жителей Мурманской области есть уникальная возможность встретиться и пообщаться с Михаилом Кречмаром - зоологом, охотоведом, специалистом по истории и экологии крупных млекопитающих, писателем и путешественником, главным редактором «Русского охотничьего журнала». С 29 по 31 марта в Апатитах и Мурманске Михаил Кречмар проведет ряд удивительных лекций в рамках «Нескучного лектория».

Берингия – территория, сыгравшая ключевую роль в истории человечества и формировании современного мира как он есть. Первые люди пришли в Новый Свет не через Атлантику, а именно по Берингийскому сухопутному мосту. Как они его преодолели, сколько раз волны человеческих миграций шли через Берингию, как их встретила новая страна и что она из себя, предположительно, представляла.

Обо всем этом пойдёт речь в лекции, которая состоится в 30 марта в 16.00 в Апатитском городском дворце культуры (г.Апатиты, ул. Ленина 24).

Тема противостояния людей и медведей возникает в последнее время с завидной регулярностью. Активные пользователи интернета обсуждают историю с белым медведем на острове Врангеля, в кино рассказывается о выжившем после нападения медведя американском пионере, в Хабаровске медведи регулярно заходят в супермаркеты, а в Приморском крае и вовсе пришлось отстрелять медведя с признаками бешенства. Существует ли какая-то закономерность в возникновении таких конфликтов? Неизбежны ли они? Как можно изменить взаимоотношения человека с крупнейшим хищником планеты? И что, в конце концов, делать, если вы действительно повстречались с медведем на его родном поле?

Ответы на эти и другие вопросы можно узнать 29 марта в 17.00 в актовом зале факультета математики, экономики и информационных технологий МАГУ (г. Мурманск, просп.Ленина 57), а также 31 марта в 15.00 в библиотеке им. Л.А. Гладиной (г. Апатиты, ул. Ленина 24а).