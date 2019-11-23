В Мурманской области собираются создать Арктический центр судоремонта и судостроения

22 ноября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Мурманскую область. Глава федерального ведомства ознакомился с логистическими и судоремонтными мощностями на территории региона, а также провёл выездное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

В сопровождении первых лиц области Денис Мантуров ознакомился с ходом реконструкции сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», совершил облёт акватории Кольского залива и ряда объектов, среди которых – стройплощадки порта «Лавна» и Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПО «НОВАТЭК», 82 СРЗ в Росляково и другие.

В ходе рабочей встречи глава Минпромторга сообщил, что федеральный центр поддерживает инициативу региона по созданию в Заполярье судоремонтного промышленного кластера. 35 СРЗ, 10 СРЗ и завод «Нерпа» будут объединены в новое предприятие – Арктический центр судоремонта и судостроения. Заводы по-прежнему останутся в периметре Объединённой судостроительной корпорации, но за счёт своей автономности Арктический центр сможет работать более эффективно. В свою очередь, Мурманская область возьмёт на себя обеспечение АЦСС высококвалифицированным персоналом.

«Консолидация трёх предприятий позволит оптимизировать издержки, повысить управляемость, сконцентрировать ресурсы, повысить производительность труда и заработную плату, увеличить сумму налогов в региональный бюджет. Совместно с ОСК и Мурманской областью мы будем наращивать компетенции в судоремонте и рассчитываем на то, что в регионе будут развиваться и другие отрасли обрабатывающей промышленности», – подчеркнул Денис Мантуров.

Заседание Координационного совета по промышленности было посвящено диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионах. По словам Дениса Мантурова, доля гражданской продукции в общем объёме выпуска оборонных предприятий уже достигла почти 21%, но для достижения целевых уровней, установленных Президентом РФ (50% к 2030 году), требуется проектирование новых, конкурентоспособных видов продукции, освоение экономически эффективных технологий и выход на новые рыночные ниши.

«Нам необходимо уже сейчас максимально задействовать наши компетенции в ОПК, чтобы в полной мере использовать существующие возможности для масштабирования спроса на гражданскую продукцию «оборонки», – отметил министр.

Помимо Арктического центра судоремонта и судостроения, поддержку Минпромторга РФ получили ещё два проекта Мурманской области – по созданию в Заполярье испытательного полигона нефтегазового оборудования и логистической базы шельфовых проектов.