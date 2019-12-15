В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией

Губернатор Мурманской области в субботу провёл экстренное совещание, посвящённое уборке муниципальных образований региона от снега и наледи. В совещании приняли участие члены регионального правительства, сотрудники госжилинспекции, прокуратуры, представители администрации г. Мурманска и управляющих компаний областного центра. По каналам видеосвязи к разговору подключились главы администраций городов и районов области.

Обильные снегопады последних дней стали серьёзной проверкой на прочность для муниципалитетов и управляющих организаций, и далеко не все прошли её достойно. В органы власти постоянно поступают жалобы северян на плохое качество, а то и полное отсутствие уборки городских территорий. Причём, как было отмечено во время совещания, 90% жалоб приходится на дворы – зону ответственности управляющих компаний.

То же подтвердили и доклады глав администраций: муниципальные власти по мере сил стараются наводить порядок на своих территориях, но плохая работа управляющих компаний портит общую картину.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, с начала зимы из-за снега и гололедицы, по данным областного Минздрава, были травмированы 594 жителя Заполярья.

Правительство региона не намерено мириться с такой ситуацией, и одним из орудий борьбы с нерадивыми управленцами станет вновь созданное ООО «Управляющая компания Мурманской области». Соучредителем УК является АО «Корпорация развития Мурманской области», которой принадлежит 35% долей в уставном капитале, что позволит обеспечить контроль деятельности областной управляющей компании, в том числе финансовый, со стороны областной власти.

«С дворами и проездами, за которые отвечают управляющие компании, у нас просто беда. В ручном режиме приходится реагировать на жалобы людей, в результате убираются отдельные дворы. Уговаривать, призывать к совести, к порядку мы никого не будем. Помимо жёсткой ответственности, штрафов, изъятия домов из управления и лишения лицензий мы активно будем запускать процедуру «перехвата» домов в управление областной компанией», – заявил глава региона, обращаясь к руководителям управляющих организаций Мурманска.