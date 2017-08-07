В Мурманской области социальные пенсии снизились, а у федеральных государственных гражданских служащих подросли

Как сообщает Мурманскстат, средний размер назначенной пенсии в номинальном и реальном выражении пенсионеров, состоящих на учёте отделении Пенсионного фонда РФ по Мурманской области, на 1 июля 2017 года составляет 17655,7 рубля, что составляет 99,5% к уровню пенсии на 1 июля 2016 года.

Средняя пенсия по старости на 1 июля этого года составляет 18238,1 рубля, (99,6% к уровню пенсии на 1 июля 2016 года), пенсия по инвалидности - 11220,5 рубля (99,8%), по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) -8962,5 рубля (102,0%), пенсия у пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф и членов их семей -17406,2 рубля (96,4%).

Лучше всех ситуация у федеральных государственных гражданских служащих, у которых за 6 месяцев этого года выросла на 0,8% достигнув величины 23457,9 рубля. А вот социальные пенсии снизились (98,3% от показателя на 1 июля 2016 года) - 11610,8 рубля.