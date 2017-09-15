Мурманская область. Арктика15.09.17 18:02
В Мурманской области сохранится холодная с дождями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии циклона, смещающегося с районов Балтийского моря на Архангельскую область. В этот период в нашем регионе сохранится холодная с дождями погода.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 614 человека
-
Последние комментарии
Анна
15.09.17 09:51
Всем известно, что 30 августа 2017 года полицейские в Североморске Мурманской области задержали молодого человека и девушку, которые подозреваются в краже из магазинов шоколада в общей сложности на 6
Комментарий к новости:Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда
Ирина Косарева, пенсионерка.
15.09.17 09:40
Не нашла, где к вам обратиться, поэтому обращаюсь здесь. Во вчерашних новостях был показан очень хороший, полноценный сюжет про город Североморск, про госпожу Норину. Считаю журналиста, подготовившег
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Евгения
14.09.17 21:07
Почему так мало дали?!! 4 года общего режима! Таких лечить нужно людей. 4 года - это ничтожно мало за искалеченную судьбу. Он выйдет и почувствует безнаказанность и начнет кровавые бои устраивать на у
Комментарий к новости:Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда
-Скоро в эфире00:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:25«Доверие». Художественный фильм (16+)00:30«Доверие». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиМинфин предлагает повысить базовую ставку взносов в Фонд страхования вкладов-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор