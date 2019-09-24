В Мурманской области сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере России и холодных воздушных масс, поступающих с районов Баренцева моря. В этот период сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода.

Завтра, 25 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +3+8°.