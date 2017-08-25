В Мурманской области сохранится прохладная погода, в ночные часы местами ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, на этой неделе на Кольском полуострове наблюдалась прохладная с обильными дождями погода. Особенно холодными были 26 и 27 августа, когда среднесуточная температура воздуха по Мурманской области составила +7+9°. Причиной столь не комфортной погоды стала северная периферия циклонической депрессии, расположенной над Ленинградской областью и Карелией.

26-27 августа в нашем регионе сохранится прохладная погода, хотя интенсивность дождей будет ослабевать. 27 августа в ночные часы местами ожидаются заморозки. Ночные заморозки в отдельных районах сохранятся и 28-29 августа, но зато в дневные часы в эти дни воздух будет достаточно хорошо прогреваться.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, при прояснениях от +3 до 0°, днём +9+14°.