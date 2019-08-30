Мурманская область. Арктика30.08.19 18:02
В Мурманской области сохранится тёплая погода
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, с 31 августа по 2 сентября, погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного циклона в Норвежском море. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
Завтра, 31 августа, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке области +4+9°, днём +15+20°.
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