В Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, первые сентябрьские дни порадовали жителей нашего края теплой погодой. В дневные часы воздух прогревался до +18+24°, среднесуточная температура воздуха в эти дни была на 4-7° выше климатической нормы. В ближайшие дни, 4-6 сентября, в нашем регионе сохранится тёплая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 2-5° выше климатической нормы.

Завтра, 4 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +13+18°.