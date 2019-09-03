Мурманская область. Арктика03.09.19 18:02
В Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, первые сентябрьские дни порадовали жителей нашего края теплой погодой. В дневные часы воздух прогревался до +18+24°, среднесуточная температура воздуха в эти дни была на 4-7° выше климатической нормы. В ближайшие дни, 4-6 сентября, в нашем регионе сохранится тёплая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 2-5° выше климатической нормы.
Завтра, 4 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +13+18°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
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Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
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михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
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