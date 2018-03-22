Мурманская область. Арктика22.03.18 18:02
В Мурманской области сохранится зимний характер погоды
Как сообщает Мурманское УГМС, в последней декаде марта на Кольском полуострове сохранится зимний характер погоды. Под влиянием холодных арктических воздушных масс, на территории Мурманской области средняя температура воздуха за третью декаду марта будет даже несколько ниже климатических значений.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер серо-западный, западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 865 человек
-
Последние комментарии
Горожанин
22.03.18 08:21
100 тысяч на квартиру! Недельный заработок властьимущих.
Анатоль
21.03.18 22:57
Олег, так держать! Мы рады за тебя!
Комментарий к новости:Снег держит управляющие компании в постоянном напряжении
Бред
21.03.18 21:48
Проверки по всем фактам проводились намного ранее. Жалуются те, кого выгнали по отрицалову, но в период службы они также жировали, а сейчас оторвали их от кормушки, вот им и обидно. В общем грязь и по
Комментарий к новости:Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»
-Скоро в эфире18:45«Международные новости». Информационная программа19:00«Бизнес-МЕНТ-2». Специальный репортаж (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали поднимать цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара свалился почти на 66 копеек, евро снизился почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше