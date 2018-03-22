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Мурманская область. Арктика22.03.18 18:02

В Мурманской области сохранится зимний характер погоды

Как сообщает Мурманское УГМС, в последней декаде марта на Кольском полуострове сохранится зимний характер погоды. Под влиянием холодных арктических воздушных масс, на территории Мурманской области средняя температура воздуха за третью декаду марта будет даже несколько ниже климатических значений.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами  снег, изморозь. Ветер серо-западный, западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°. Гололедица.

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