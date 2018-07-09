В Мурманской области сохраняется хорошая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 июля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+25°, 11 июля на севере области +15+20°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +19+24º, на крайнем севере области +14+19°.