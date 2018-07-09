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Мурманская область. Арктика09.07.18 18:02

В Мурманской области сохраняется хорошая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 июля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+25°, 11 июля на севере области +15+20°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +19+24º, на крайнем севере области +14+19°.

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Последние комментарии

Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
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Николай
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Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
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