В Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, в отдельных районах до -16°.

10 ноября ночью сохранится морозная погода, днём ожидается повышение температуры воздуха.

Завтра, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснении -18-23º, днём -6-11°, в отдельных районах до -16°. Гололедица.