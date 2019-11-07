Мурманская область. Арктика07.11.19 18:02
В Мурманской области сохраняется морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, в отдельных районах до -16°.
10 ноября ночью сохранится морозная погода, днём ожидается повышение температуры воздуха.
Завтра, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснении -18-23º, днём -6-11°, в отдельных районах до -16°. Гололедица.
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