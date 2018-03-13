Мурманская область. Арктика13.03.18 18:02
В Мурманской области сохраняется облачная и ветреная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии циклона, который смещается с районов Балтийского моря в северо-восточном направлении. В нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, температура воздуха ожидается около климатической нормы.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3-8°. Гололедица.
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Последние комментарии
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
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Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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