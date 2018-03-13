В Мурманской области сохраняется облачная и ветреная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии циклона, который смещается с районов Балтийского моря в северо-восточном направлении. В нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3-8°. Гололедица.