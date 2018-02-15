В Мурманской области сохраняется облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии антициклона, расположенного над центральной Россией и неактивного циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер. Температура воздуха ночью при прояснениях –15-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16°. Гололедица.