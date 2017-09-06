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Мурманская область. Арктика06.09.17 08:10

В Мурманской области сохраняется положительная динамика и рост грузоперевозок воздушным транспортом

В январе-июле 2017 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 21,1 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 7,6% (в среднем по России – 102,7%).

По итогам 7 месяцев текущего года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 7,1% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 9% и железной руды на 1,1%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 6,6%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и прочих сухогрузов, а так же перевозок наливных грузов в каботажном виде плавания (топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал).

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется положительная динамика и рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,3 раза), сообщает в докладе по итогам работы за семь месяцев Министерство экономического развития Мурманской области.

 

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