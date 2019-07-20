В Мурманской области сохраняется положительная динамика поступлений страховых взносов

Налоговыми органами Мурманской области за январь-июнь 2019 года обеспечено поступление доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в сумме более 21 млрд рублей, что позволяет говорить о росте поступлений данной категории платежей.

Показатели 2019 года превышают данные аналогичного периода прошлого года на 7,2%, или на 1,4 млрд рублей. Так, в частности, поступления в Пенсионный фонд России выросли на 1,1 млрд рублей, или на 6,7%, в Фонд обязательного медицинского страхования – на 330 млн рублей, или на 9,3%, в Фонд социального страхования – на 521 млн рублей, или на 9,4%.