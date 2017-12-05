В Мурманской области сохраняется тенденция роста физических объёмов оборота розничной торговли

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года. Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-октябре 2017 года сохранялась тенденция роста физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению, снижения физических объёмов оборота общественного питания.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, за счёт заметного оживления по непродовольственной группе товаров, оборот по которым в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года на 1,7%.

Продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,2%, что на 2,1 процентных пункта выше, чем за десять месяцев 2016 года (39,1%).

Физические объёмы оборота общественного питания снизились на 2% к уровню января-октября 2016 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,6% по отношению к январю-октябрю 2016 года.

Физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 12,2%, телекоммуникационных - на 4,4 %. При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 2%.