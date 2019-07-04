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Мурманская область. Арктика04.07.19 12:54

В Мурманской области сохраняется тенденция снижения рождаемости

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство,  в Мурманской области январе-апреле текущего года сохранилась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения. По предварительным данным за первые четыре месяца текущего года в регионе родились 2122 ребёнка, что на 9,8% меньше чем в январе-апреле 2018 года (2352 человека). Коэффициент рождаемости составил 8,6 родившихся на 1000 населения против 9,5 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона смягчают негативную динамику показателей смертности. Число умерших возросло на 4,6% (2995 человек против 2863 человек в январе-апреле 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 12,2 умерших на 1000 населения против 11,6 в 2018 году.

Естественная убыль населения в нашем регионе составила 873 человека (в январе-апреле 2018 года – 511 человек). В Мурманской области по-прежнему сохраняется миграционная убыль населения, которая за январь-апрель 2019 года составила 571 человек, что на 28% меньше чем в соответствующем периоде предыдущего года (801 человек).

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