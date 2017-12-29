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Мурманская область. Арктика29.12.17 11:57

В Мурманской области сохранялась естественная убыль населения

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, в 2017 году демография Мурманской областии характеризуется снижением рождаемости, смертности и миграционной убыли населения.

Структурные изменения численности населения продолжают определять динамику рождаемости. Продолжающееся сокращение численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3,3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6,9% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, обусловило снижение общей рождаемости в текущем году.

За десять месяцев т.г. родилось 6572 ребёнка, что на 9,1% меньше аналогичного периода 2016 года. Коэффициент рождаемости снизился до 10,4 родившихся на 1000 населения против 11,4 в январе-октябре 2016 года.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохраняется нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших в январе-октябре этого года сократилось на 4,0% (7030 человек против 7320 человек в январе-октябре 2016 года). Общий коэффициент смертности составил 11,1 умерших на 1000 населения, что на 0,4 промилле ниже значения соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 10,8%, болезней системы кровообращения - на 4,5%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований – на 3,1% и внешних причин - на 1,0 %. При этом отмечен рост смертности от болезней органов пищеварения (на 2,8%).

Число детей, умерших в возрасте до года, составило 34 человека, что на 4 человека больше уровня соответствующего периода предыдущего года. Коэффициент младенческой смертности увеличился до 5,0 на 1000 родившихся против 4,0 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являются внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

Таким образом, по итогам десяти месяцев в связи с существенным снижением рождаемости сохранялась естественная убыль населения области -458 человек (в январе-октябре 2016 года – 93 человека). Коэффициент естественной убыли составил 0,7 человека на 1000 населения.

В текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения, в основном за счёт увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне сокращения числа выбывших в них. В январе-октябре она составила 3006 человек, что на 7,3% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

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