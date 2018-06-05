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Мурманская область. Арктика05.06.18 07:35

В Мурманской области сохранялась миграционная убыль населения

Региональное Министерство экономического развития подготовило  информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области в январе-марте 2018 года сохранилась тенденция снижения рождаемости и смертности населения. В I квартале 2018 года в регионе родилось 1754 ребёнка, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (1964 ребёнка). Коэффициент рождаемости составил 9,4 родившихся на 1000 населения против 10,5 в аналогичном периоде 2017 года.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохранялась нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших сократилось на 5% (2159 человек против 2264 человека в январе-марте  2017 года), общий коэффициент смертности – с 12,1 умерших на 1000 населения в I квартале 2017 года до 11,6. Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших  на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 24%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 19%, внешних причин – на 9% и болезней системы кровообращения – на 6%. При этом отмечен рост смертности от болезней органов пищеварения (на 14%) и злокачественных новообразований (на 10%). Уровень младенческой смертности сложился на уровне января-марта 2017 года и составил 5,7умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

В январе-марте т.г. отмечена естественная убыль населения области – 405 человек (в аналогичном периоде 2017 года – 300 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 2,2 человека на 1000 населения (в январе-марте 2017 года – 1,6). В регионе по-прежнему сохранялась миграционная убыль населения, которая за два месяца этого года составила 552 человека.

 

 

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