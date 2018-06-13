В Мурманской области сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговли и платных услуг населению

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, на потребительском рынке Мурманской области в январе-апреле текущего года сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговли и платных услуг населению. Оборот общественного питания практически не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,4%. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах, напротив, сократился на 1,5% к уровню января-апреля 2017 года.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 59%, что на 0,4 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (58,6%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 41% (в аналогичном периоде 2017 года – 41,4%).

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,3% по отношению к январю-апрелю 2017 года. Физические объёмы услуг гостиниц и аналогичных мест размещения увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9%, туристских услуг – на 4,4%, телекоммуникационных услуг – на 2,8%. При этом физические объёмы услуг физической культуры и спорта уменьшились на 5,3%, услуг культуры – на 3,8%, услуг системы образования – на 2,3%.