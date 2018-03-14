В Мурманской области сохранятся снегопады зарядового характера

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной, западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений, на севере области сохранятся снегопады зарядового характера.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°. Гололедица.

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А в это время Центр предсказаний космической погоды при американском Национальном управлении по вопросам океана и атмосферы распространил сообщение о предстоящей 14 и 15 марта геомагнитной буре. По оценке сотрудников центра, геомагнитная буря относится к категории G-1, то есть будет слабой. Она затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты, где будут заметны полярные сияния.

Среди возможных последствий геомагнитной бури эксперты указывают на нарушения слабо защищенных электросетей. На деятельность спутников связи и навигации влияние бури, как ожидается, будет слабым.

Причиной возникновения геомагнитной бури, как сообщил портал Space.com, стала появившаяся на Солнце корональная дыра, откуда произошёл выброс плазмы в межпланетное пространство. При взаимодействии этого потока заряженных частиц с магнитным полем Земли в нём происходят возмущения и возникают полярные сияния.