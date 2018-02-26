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Мурманская область. Арктика26.02.18 07:10

В Мурманской области сокращается выпуск хлебобулочных изделий, молока и кисломолочных продуктов

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за 2017 год, который  размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, индекс производства пищевых продуктов в отчетном периоде в Мурманской области составил 108,9%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 7,3% до 68,8 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров снизились на 4,4%.

Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (91,3% в объёме отгруженной продукции пищевой промышленности). К крупнейшим предприятиям рыбопромышленного комплекса Мурманской области относятся: ПАО «Мурманский траловый флот», АО «Таурус», АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Арктиксервис».

В отчётном периоде индекс производства в рыбопереработке составил 110,8%. Увеличились объёмы производства рыбы мороженой (на 6,9%), филе рыбного мороженого (на 2,8%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 9,9%), ракообразных (в 1,4 раза). При этом наблюдается снижение производства рыбных консервов на 15,9%.

Сохранился устойчивый рост производства мясных продуктов (свинины, кроме субпродуктов (в 1,3 раза), субпродуктов убойных животных (на 28,7%), мясных полуфабрикатов (на 8%), колбасных изделий (на 1,9%)). В то же время сократился выпуск хлебобулочных изделий (на 11,2%), молока (на 20,9%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 6,9%, сыров и творога (на 3,9 %).

 

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