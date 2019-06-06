В Мурманской области сокращается выпуск рыбной продукции, увеличивается производство пива

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде в Мурманской области составил 97,7%. В натуральном выражении сократился выпуск рыбы мороженой (на 8,1%), филе рыбного мороженого (на 20,6%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 4,2%), консервов рыбных (на 9,8%), говядины, кроме субпродуктов (на 14,3%), свинины, кроме субпродуктов (на 6,2%), мясных полуфабрикатов (в 3,4 раза), колбасных изделий (на 1,8%), хлебобулочных изделий (на 11,2%), молока, кроме сырого (на 18,4%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 9,2%, сыров и творога (на 8,3%).

В то же время увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,5 раза), масла сливочного и паст масляных (на 11%), пива (в 5,4 раза).