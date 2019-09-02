В Мурманской области сокращаются объёмы выпуска говядины, кисломолочных продуктов, а выпуск пива вырос в 5 раз

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 113,1%.

В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 2 раза), консервов рыбных (на 24,3%), колбасных изделий (на 2,8%), пива (в 5,1 раза). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 7,2%), филе рыбного мороженого (на 13,4%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 1%), говядины, кроме субпродуктов (на 20,1%), свинины, кроме субпродуктов (на 1,9%), субпродуктов убойных животных (на 1,3%), мясных полуфабрикатов (на 45,2%), хлебобулочных изделий (на 6%), молока, кроме сырого (на 17,1%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 10,5%), сыров и творога (на 6,4%).