В Мурманской области сократились налоговые доходы на 4,4%

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 июля текущего года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 35,2 млрд рублей (48,7% от годовых плановых назначений) со снижением к январю-июню 2016 года на 2,8% (почти на 1 млрд рублей), по расходам – 34,2 млрд рублей (44,7% от утвержденных бюджетных назначений на 2017 год) с ростом к соответствующему периоду 2016 года на 3,5% (на 1,16 млрд. рублей). Результат исполнения – профицит в сумме 987,1 млн рублей (на 1.07.2016 года профицит составил 3,14 млрд рублей).

По отношению к соответствующему периоду 2016 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 32 млрд рублей, снизились на 4,4% (на 1,46 млрд рублей), в т.ч. налоговые доходы уменьшились на 3,7% (на 1,2 млрд рублей). Сокращение налоговых доходов обусловлено в основном снижением поступлений налога на прибыль организаций на 14,6% (на 1,18 млрд рублей), что в большей степени связано с уменьшением перечислений налога двумя крупнейшими налогоплательщиками региона, а также принятием на федеральном уровне решения о снижении на 1 процентный пункт ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в 2016 году – 18%, в 2017 году – 17%). В то же время наибольший рост поступлений достигнут по: налогам на совокупный доход – на 11% (на 177,2 млн рублей) в связи с ростом поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 1,3 раза (на 160,4 млн рублей) по причине увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; налогам на имущество – на 10,9% (на 254 млн рублей) в большей степени за счёт увеличения поступлений по налогу на имущество организаций на 8%, или на 164 млн рублей (в связи с ростом перечислений налога крупнейшим налогоплательщиком области по причине ввода в эксплуатацию основных фондов, а также в результате отмены с 1 января 2017 года региональной налоговой льготы для областных бюджетных и автономных учреждений), по транспортному налогу – в 1,5 раза, или на 40,1 млн рублей и налогу на имущество физических лиц – в 2,4 раза, или на 28 млн рублей (в основном в результате погашения задолженности по налогам плательщиками – физическими лицами); по налогу на доходы физических лиц – на 3,5% (на 451,3 млнрублей) в результате роста заработной платы в реальном секторе экономики.

Неналоговые поступления в отчётном периоде снизились по отношению к соответствующему периоду 2016 года на 16,7% (на 274,2 млн рублей) в основном по причине сокращения поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 7,7 раза в связи с изменением законодательства Российской Федерации в части отмены нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, применяющихся с использованием повышающих коэффициентов, учитывающих экологические факторы, и введения ставок платы взамен нормативов, а также получения в меньшем объеме доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 17,4%).

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области увеличились по отношению к январю-июню 2016 года в 1,2 раза (на 456,2 млн рублей) в основном за счёт роста поступлений из федерального бюджета на 18,6% (на 490,9 млн рублей), главным образом в связи с получением в большем объёме, чем годом ранее, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 23,8%, или на 347,7 млн рублей, субсидий – в 2,3 раза, или на 200,6 млн рублей. Кроме того, в 45,3 раза (на 186,1 млн рублей) сократились суммы возврата в федеральный бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение.

В январе-июне 2017 года расходы консолидированного бюджета области увеличились на 3,5% по отношению к соответствующему периоду 2016 года. При этом наибольший рост расходов отмечен по разделам: «Образование» – на 3,1% (на 371,4 млн рублей), в основном в результате увеличения расходов на обеспечение региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности; «Национальная экономика» – на 8,8% (на 183,6 млн рублей), что, в частности, связано с увеличением объёма выданных субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям; «Социальная политика» – в 1,5 раза (на 3,2 млрд рублей), главным образом, в связи с изменением бюджетной классификации расходов и отнесением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, осуществляемых за счёт средств областного бюджета, к расходам на социальное обеспечение населения, что, в свою очередь, привело к сокращению бюджетных ассигнований по разделу «Здравоохранение» в 2,4 раза (на 2,6 млрд рублей). Также снижение расходов произошло по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 1,7 раза, или на 311,5 млн рублей, что связано с погашением кредитов, полученных в кредитных организациях.

В целом расходы на социальную сферу возросли по отношению к соответствующему периоду 2016 года на 4,1% (на 1 млрд рублей) и составили 74,9% в общей сумме расходов (на 1.07.2016 года – 74,4%). Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 538,8 млн рублей, или 1,7% от общей суммы расходов консолидированного бюджета области, и снизились по отношению к аналогичному периоду 2016 года в 1,2 раза, что обусловлено вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2016 году (завершение реконструкции автомобильной дороги Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» на участке км 130 – км 145, здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония» (г.Мурманск), а также завершение строительства плавательного бассейна в г.Кандалакша). Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1.07.2017 года составил 17,5 млрд рублей, снизившись с начала года на 15,1%, или на 3,1 млрд рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов сократилась до 13,9% (на 1.07.2016 года – 29,2%). Муниципальный долг на отчётную дату составил 3,9 млрд рублей и снизился с начала года на 0,2 млрд рублей.