В Мурманской области сократился выпуск филе рыбного мороженого, но увеличились объёмы производства пива

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде в Мурманской области составил 96,9%. В натуральном выражении сократился выпуск филе рыбного мороженого (на 23,6%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 0,5%), консервов рыбных (на 5,4%), говядины, кроме субпродуктов (на 42,9%), свинины, кроме субпродуктов (на 13,7%), субпродуктов убойных животных (на 6,4%), мясных полуфабрикатов (в 2,6 раза), колбасных изделий (на 4,3%), хлебобулочных изделий (на 10,5%), молока, кроме сырого (на 17,2%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 11,4%), сыров и творога (на 13,5%).

В то же время увеличились объёмы производства рыбы мороженой (на 14,7%), ракообразных (в 2 раза), пива (в 5,5 раза).