В Мурманской области сократился выпуск хлебобулочных изделий и молока

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

По данным Мурманскстата в Мурманской области цены производителей пищевых товаров снизились на 10,5%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства мяса убойных животных (на 13,2%), мясных полуфабрикатов (в 1,3 раза), рыбы мороженой (на 5,3%), филе рыбного мороженого (на 7,3%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 8,5%), ракообразных (в 2,6 раза). В то же время сократился выпуск хлебобулочных изделий (на 12,8%), молока (на 8,1%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 8,4%.

Уровень металлургического производства в январе-мае 2017 года в нашем регионе вырос в 1,3 раза к соответствующему периоду 2016 года. В результате наращивания поставок норильского файнштейна в связи с реконфигурацией производства ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличились объёмы выпуска меди (в 1,5 раза), никеля и кобальта необработанных (в 1,4 раза). Алюминия произведено на 6,6% больше, чем в январе-мае 2016 года.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 19,5 млрд рублей, превысив уровень января-мая 2016 года на 5,1%. По итогам 5 месяцев 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно аналогичного периода 2016 года на 22,5%, медь – на 22,2%, никель – на 15,4%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 99,6%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 124,9% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло на 17,4%, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.