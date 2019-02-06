В Мурманской области состоится I международный женский форум за полярным кругом

1-2 марта в Мурманске пройдёт I международный женский форум за полярным кругом. Одна их основных его целей – создание площадки для объединения женщин различных профессий и взглядов, укрепления их деловой кооперации.

В форуме, который пройдёт под девизом «Обнимая Арктику», примут участие выдающиеся женщины России и зарубежных стран – представители органов власти, бизнеса, здравоохранения, науки, культуры и искусства, общественных движений.

Деловая программа форума включает мероприятия различных форматов: конференции, семинары, бизнес-встречи, выставки, дискуссионные площадки, мастер-классы, посвященные роли женщины в развитии государства и общества.

Форум продлится два дня. В первый день, 1 марта, мероприятия пройдут в залах Мурманской областной филармонии. Участниц ждет паритетная дискуссия «Роль женщины в развитии городов и поселков», семинар «Ораторское искусство», дискуссионный клуб «Как совмещать карьеру и материнство? Комплекс государственных мер для стимулирования рождения детей» и многое другое.

2 марта в конгресс-отеле «Меридиан» в ходе «круглого стола» на тему «Православная семья. Истоки нравственного воспитания» будут подняты вопросы влияния духовной культуры и социального окружения на формирование личности, закономерностей духовно-нравственного становления человека и роли семейных традиций и ценностей.

Чтобы стать участником форума, необходимо с 7 по 26 февраля зарегистрироваться на его официальном сайте.

Подробную информацию по вопросам участия в мероприятиях форума можно получить в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по телефонам: (8152) 486-434, (8152) 486-253, контактное лицо – Ольга Степакова.

В преддверии форума потенциальные участники могут заявить о себе благодаря благотворительному забегу «Полярные сердца», который состоится 16 февраля. Дистанции по силам каждому: от 1 до 3 км на выбор участника. Регистрация на участие в забеге по ссылке: https://www.zareg.me/109.

Кроме того, в будние дни с 7 по 22 февраля с 17.00 до 20.00 в холле конгресс-отеля «Меридиан» будет работать фотозона. Организаторы приглашают всех желающих для участия в фотопроекте «1000 лиц».