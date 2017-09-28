В Мурманской области состоится региональный этап Спартакиады молодёжи допризывного возраста

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с военным комиссариатом и региональным отделением ДОСААФ России по Мурманской области проводит региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.

Торжественное открытие Спартакиады состоится 29 сентября в 13.00 на Центральном стадионе профсоюзов. В соревнованиях примут участие восемь команд юношей в возрасте от 15 до 17 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Видяево, Терского, Ловозерского и Кольского районов.

В программу Спартакиады включены следующие виды испытаний: строевая подготовка, плавание, стрельба из пневматической винтовки, легкоатлетическое двоеборье, спортивное многоборье.

Команда-победитель представит Мурманскую область на заключительном этапе Спартакиады молодёжи России допризывного возраста в июне 2018 года.

Закрытие соревнований, награждение победителей и призёров состоится 1 октября в 15.00 в легкоатлетическом манеже Центра спортивной подготовки в Долине Уюта.