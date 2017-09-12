В Мурманской области состоится Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму

23 сентября любители технического творчества приглашаются на соревнования моделей судов в классе «С-7» регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму (старшая возрастная группа) в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных», организованные Региональным отделением Общественной Организации «Федерация судомодельного спорта России» по Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

Соревнования пройдут в акватории Семёновского озера возле Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». В соревнованиях примут участие обучающиеся, увлекающиеся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством.

Для участников и гостей запланированы также показательные выступления радиоуправляемых авиа- и судомоделей. В рамках олимпиады обучающимися регионального центра научно-технического творчества будут представлены проекты-победители Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта! – 2017». Начало соревнований – в 12.00.